マンチェスターCがボーンマスとドローイングランド・プレミアリーグは第37節が現地時間5月19日に行われ、2位のマンチェスター・シティが、ボーンマスと1-1で引き分けた。勝ち点78にとどまり、最終節を残して優勝の可能性が消滅。首位のアーセナルが、2003-2004シーズン以来、22年ぶりにプレミアリーグを制覇した。均衡が破れたのは前半39分。ボーンマスDFアドリアン・トラファートが左サイドからグラウンダーのクロスを入れる