石川県白山市の放課後児童クラブで、30代の男性支援員2人が、3人の女子児童に対し、身体をさわったりするなどの性的虐待などをしていたことが分かりました。虐待は2023年から2024年にかけて、5件に及んでいました。理事長「責任は大きく、深くお詫び」◇社会福祉法人佛子園・雄谷良成理事長…「（利用者が）私たちを信用していた中で起きたこと。このような状況を招いた責任は大きい。本当にこのことを深く受け止め、児童と保護者