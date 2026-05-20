子どもへの教育の中でも性教育や恋愛などセンシティブな話題は、ママたちが頭を悩ませるものかもしれません。先日ママスタコミュニティには、幼稚園年長の息子さんと女の子のお友達とのお泊まり会でのエピソードが寄せられていました。『同じクラスの女の子のママ友から誘われて、お泊まり会に行かせていただきました。後で話を聞きましたが、「子どもたちみんなでお風呂に入った」とのこと。ありがたいですが、年長さん同士どうな