元衆院議員でタレントの杉村太蔵（46）が20日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜前10・25）に出演。北海道新幹線を巡る談合疑惑について言及した。公正取引委員会は19日、北海道新幹線の札幌延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして、独禁法違反（不当な取引制限）の疑いで、軌道敷設工事を手がける9社に立ち入り検査した。発注した独立行政法人「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」（横浜市）