STARTO ENTERTAINMENTが5月18日に公式Xを更新。イベントや店舗に対して投げかけた注意喚起が波紋を広げている。【写真】撮影者はウワサの恋人？ ネットに流出した大野智のプライベート動画「嵐」のラストライブ生配信で集客か更新内容は「ライブ配信の上映を利用しているイベントや店舗に対してのお願い」。どうやら5月31日に東京ドームでおこなわれる「嵐」の最終公演の生配信を上映すると告知して、集客をしているイベントや