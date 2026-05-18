Xperia 1 VIII ソニーが新型スマートフォン「Xperia 1 VIII」のメディア向け体験会を5月15日に都内で開催した。ここではその模様をお伝えする。Xperia 1 VIIIは同社のフラグシップスマートフォン。発売は6月11日（木）で、実勢価格は23万6,000円前後～の見込み。 レンズ配置の変更で横持ちしやすく まず外観の特徴だが、原石をコンセプトにした「ORE」（オーア）と呼ばれるテクスチャを採