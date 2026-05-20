磐田市で妻の顔を複数回殴るなどした傷害の疑いで19日夜、75歳の男が逮捕されました。妻は死亡が確認されています。逮捕されたのは、磐田市大久保の自称・清掃作業員の男(75)です。警察によりますと、男は18日磐田市内の自宅で妻(76)の顔を複数回殴るなどした傷害の疑いがもたれています。19日、男が「妻が冷たくなっている」などと警察に通報したことから事件が発覚しました。警察や消防が駆けつけた際、妻は自宅内で死亡していて