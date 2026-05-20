メ～テレ（名古屋テレビ） 中東情勢の影響で、プラスチック原料となる「ナフサ」の供給不足、いわゆる“ナフサショック”で、私たちに身近な塗り薬の軟膏の容器が手に入りづらくなっているんです。 三重県津市にある調剤薬局。 「ここ2段がすべて軟膏容器のストック場所になるが、こういう状態でまだ入ってきていないところですね」（ペンギン薬局 佐藤亮 代表） こちらの薬局では、皮膚科の処方を受け付けるこ