フリーアナウンサーの神田愛花（45）が5月17日にインスタグラムに投稿した写真が話題だ。【秘蔵記事】ファンには好評 神田愛花アナのツイッターに潜む“法則”とは（2016年）写真の中の神田アナは、黒の長袖TシャツにMLBのヤンキースの帽子をかぶりつつサングラス姿。《アメリカで購入した服だけを着て ニューヨークっぽい、週末 幸せ》と、プライベートの充実ぶりを報告しているが、写真が話題になっている理由は「サングラス