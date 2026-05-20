セブン‐イレブンは、「セブンプレミアム マカロンアイス フランボワーズ」を5月26日から順次、数量限定発売する。マカロンアイスシリーズ通算50品目となる節目の一品。シリーズ発売10周年を記念し、シリーズ第1弾の味わいを特別仕様にアップデートした。【「セブンプレミアム マカロンアイス フランボワーズ」商品画像はこちら】◆セブンプレミアム マカロンアイス フランボワーズ価格:278円(税込300.24円)発売日:5月26日〜順次販