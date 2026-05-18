「ここ1年ほど、母親の姿を見かけなくなっていたので気になっていたんです。高齢ですから施設に入居したのかなって。息子さんに“お母さんはどうしていますか”と尋ねてみようかと何度か思ったんですが、息子さんは無口で会話したことがなかったのでためらっていたんです」【写真】お酒で気を紛らわすことも…？自宅前で見つかったレシートと同じマンションに住む70代女性は言う。「死んだことを認めることに…」横浜市鶴見区