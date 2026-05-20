捜査関係者によりますと、午後0時半ごろ、東京・港区にある東京出入国在留管理局で、職員から「収容者のトルコ国籍の男性が房から逃走し、8階の運動場外によじ登っている」などと110番通報がありました。東京出入国在留管理局の建物から飛び降りようとしている人がいて、現在、職員らが説得を試みているということです。