元ロッテ監督の吉井理人氏（61）が、元DeNA監督の三浦大輔氏（52）と古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。現役時代に“苦手”だったモノを明かした。投球に納得しなければベンチで暴れていたヤクルト時代の吉井氏。バッテリーを組んでいた古田氏が「この人、そうやって暴れてたけどカミナリ苦手なんですよ」と明かした。登板中の神宮マウンドで遠くで稲光が光った途端にモーションを止めて慌てていたという