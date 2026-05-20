日本マクドナルドはきょう20日より、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ3種の“ご当地バーガー”と、朝マックと「シャカシャカポテト」の新メニューを、期間限定で発売する。【画像】“ご当地マック”限定の新メニュー（一覧）“ご当地バーガー”は、「北海道じゃがチーズてりやき」「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」「博多明太バターてりやき」のバーガー3種と、朝マックより「北海道じゃがチーズてりやきマ