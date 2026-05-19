曹洞宗大本山永平寺（福井県永平寺町）に宿泊研修で訪れていた女子高校生にわいせつ行為をしたとして、福井県警福井署は１９日、同寺の元修行僧で、無職の男（２６）を不同意わいせつ容疑で逮捕した。「触ったことは間違いない」と容疑を認めているという。発表によると、男は修行僧だった昨年７月８日夜、宿泊研修で同寺に滞在していた県外の高校の女子生徒の体を触った疑い。女子生徒からの被害届を受け、捜査していた。永