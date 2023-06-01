イングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）は19日、サウサンプトン（イングランド2部）がプレミアリーグ昇格プレーオフから追放され、2026−27シーズンのチャンピオンシップにおいて勝ち点「4」の減点処分を受けることを発表した。サウサンプトンは、プレミアリーグ昇格をかけたチャンピオンシップ（イングランド2部）・プレーオフ準決勝の第2戦でミドルスブラと対戦。延長戦までもつれた激闘の末に勝利し、決勝でハル・シテ