アーティストの加藤ミリヤが、第3子の出産時に夫が見せた粋な計らいについて語った。【映像】加藤ミリヤ、3人の息子との写真『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。5月19日の放送回では、3児のママである歌手の加藤ミリヤがゲストに登場した。2025年8月に第3子を出産した加藤。上の子2人がちょうど夏休み期間中だったこともあり、自身