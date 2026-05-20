ナフサの供給不安が広がるなか業務用の食用油の一部商品が一斗缶での販売となります。日清オイリオグループは、石油関連製品の袋に詰め、箱に入れて提供している業務用の食用油5商品について、7月から当面販売を休止します。休売後の対応として、一斗缶タイプでの販売を案内しているということです。また、大手コンビニのローソンは、コーヒーのふたをプラスチック製から紙に転換していく方針です。既に一部店舗で導入済みで、2026