テーマパークでおさるのジョージと写真を撮ることになった男の子。しかし、いざキャラクターを目の前にすると完全に「無」の表情になってしまった写真が話題を呼んでいる。MUTSUMIさん（@___im623__）がInstagramやThreadsに「写真撮りたい言うたんあんたやで」と添えて投稿したこの写真には、2万件のいいねが集まった。自ら撮影を希望したはずが、なぜこのような表情になってしまったのか。当時の状況について、投稿主のMUTSUMI