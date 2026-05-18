5月16日、俳優・高畑裕太が発表した声明文が、各所で波紋を広げている。「高畑さんは、2016年、映画撮影のために訪れたホテルで、女性従業員に性的暴行を加えたとして逮捕されました。示談が成立し、最終的には不起訴処分となりましたが、3年ほど活動を自粛し、現在は舞台を中心に活動しています」（芸能担当記者）この9年、沈黙を保ってきた高畑だが、16日に自身のXを更新し、当時の経緯を説明した。《ホテル従業員の女性と