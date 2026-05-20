5月19日、歌手の小泉今日子が、かねて交際を公表していた俳優で演出家の豊原功補（こうすけ）と破局していたことが、『WEB女性自身』に報じられた。破局報道を受けて、かつての “不倫騒動” が再燃しつつあるようだ。小泉と豊原の交際は2015年に報じられ、注目を集めた。「2018年、小泉さんが所属事務所から独立を発表した際、個人事務所のホームページで豊原さんとの関係を認める声明を出しました。ただ、豊原さんは1998年