アメリカのモスクで3人が殺害された銃乱射事件で、10代の容疑者2人がインターネット上で知り合っていたことが新たに分かりました。【映像】騒然とする事件現場の様子18日、カリフォルニア州・サンディエゴのモスクと学校が併設するイスラム教の施設で、男ら2人が銃を乱射し止めに入った警備員ら3人が殺害されました。17歳と18歳の容疑者2人は、逃走中に自殺しました。その後のFBIへの取材で、容疑者2人はインターネットで知