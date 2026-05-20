エレコムは5月12日、外皮に発泡シリコン素材を採用したUSB Type-Cケーブル「ふわっとマシュマロケーブル」をビックカメラ.com、ヨドバシ.comなどで発売した。カラーはホワイトとグレーの2色展開。店頭実勢価格はケーブル長1mで1980円、2mで2180円となっている。●軽やかでサラサラ 新素材は引っかかりにくい新製品は、マシュマロのような軽やかで、サラサラな手触りが特徴のUSB Type-CtoCケーブル。束ねても引っかかりにくく、