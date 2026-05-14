およそ9年ぶりに中国を訪れているアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席と首脳会談を行いました。親密さをアピールした両首脳ですが、日本政府としてはどう見ているのでしょうか。政治部・長谷栞里記者の中継です。日本政府内からは、首脳会談の冒頭、そして、その後伝わってくる情報については「想定の範囲内」と冷静な受け止めが出ています。お互いをたたえ合う会談冒頭の様子を見たある政府関係者は、「トランプ大統領は