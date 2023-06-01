Google I/Oで新たなAIモデル「Gemini Omni」を発表 AGI実現へ重要ステップケータイ Watch

Google I/Oで新たなAIモデル「Gemini Omni」を発表 AGI実現へ重要ステップ

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • Google DeepMindのデミス・ハサビス氏から新たなAIモデルが発表された
  • 「Gemini Omni」は、複雑なアイデアを非常に正確な動画に変換できるという
  • 対話的な自然言語を用いてより直感的な方法で動画を編集できるとのこと
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