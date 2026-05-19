「評判がよかったら、他の地方の言葉を使った別バージョンを制作する目論見なのか……。ただ最初から受け入れられず、少々つまづいている状況といえますね」（広告代理店関係者、以下同）セブンイレブンのCMに批判殺到いまいち何が目的かわからない“宇宙人（の店員）”設定で嵐の櫻井翔（44）と相葉雅紀（43）、そしてオーナー役に天海祐希（58）が出演しているセブン-イレブンのCM『なにがあるかなセブンイレブン』シリーズ。