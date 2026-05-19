明るいキャラクターと愛嬌たっぷりのルックスで人気を集めるものまねタレントが、5月14日にInstagramを更新。出演番組の告知とともに公開した“激やせ”近影に、驚きの声が相次いでいる。その人物とは、りんごちゃん（37）だ。最近はテレビ番組のダイエット企画で名前を聞く人も多いだろう。今年1月放送の『熱狂マニアさん！』（TBS系）では、“運動なし”の「缶詰ダイエット」に挑戦。「人生最高レベル」だという体重88kgから、わ