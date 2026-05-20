人気ラーメンチェーン「一蘭」を模倣したとみられる店舗が中国・北京で確認され、波紋が広がっている。ロゴやメニューが酷似する一方で味や品質には差があり、本家は関与を否定し法的対応を進めるとしている。人気のラーメンチェーン店「一蘭」が北京に？食欲をそそる博多仕込みの豚骨スープが特徴の、不動の人気を誇るラーメンチェーンの「一蘭」だ。行列のできる“日本ブランド”のラーメンだが、その「一蘭」によく似たマークが