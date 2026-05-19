息子と挑む”虎”の復活「フライデーさんにはかなり載ったよ。なんだかんだ、いろんな話題にかこつけて20回くらいは出たんじゃない？（笑）」Ｔシャツの胸に「なんでんかんでん」の文字。久々に本誌記者の前に現れた川原ひろし社長（62）からは、あの黒光りする肌もギョロッとした瞳も消え、ずいぶん毒気（？）が抜けた印象だ。「あのね、僕はもともと色白なんですよ。海水浴に行ってもすぐ白くなっちゃう。だから日焼けした肌に憧