ジャパンディスプレイ（JDI）は、2025年度（2025年4月〜2026年3月）連結決算を発表。そのなかで、2026年3月時点で、74億円の債務超過となっていることを発表する一方、2027年度に営業黒字化を目指すことを明らかにした。債務超過の解消に向けては、新株予約権による資金調達、茂原工場の売却、事業の収益性の改善が鍵になる。また、同社が掲げる「BEYOND DISPLAY戦略」の進捗状況についても触れた。なお、米国ディスプレイ事業につ