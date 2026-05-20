年収1億円の東大卒エリートが「女の子とご飯行っていい？」と切り出し、“婚約中”の27歳人気モデルを牽制する場面があった。【映像】“菅田将暉似”エリートの主張に人気27歳モデルが困惑の表情5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければ