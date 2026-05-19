はたらく情報メディア『スタジオパーソル』が運営するYouTubeでは、仕事終わりの晩酌まで1日密着し、はたらく本音を深掘りする番組をお届けしています。 今回密着したのは、かつて双子の弟・慶太さんとともにテレビドラマ『キッズ・ウォー』や情報バラエティ番組『王様のブランチ』のレギュラーに出演するなど、芸能界で幅広く活躍した斉藤祥太さんです。彼は現在、俳優を続けながらも、電気工事士として現場