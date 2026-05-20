Amazonプライムビデオは20日、邦画実写史上初の興行収入（興収）200億円を突破した、吉沢亮（32）の主演映画「国宝」（李相日監督）を、同日からデジタル購入配信、6月6日から見放題独占配信を開始すると発表した。「国宝」は作家・吉田修一氏（57）の同名小説の映画化作品。吉沢が主人公・立花喜久雄の50年の人生を、少年期を演じた黒川想矢（16）と演じた。抗争で父を亡くした喜久雄を引き取る上方歌舞伎の名門の当主・花井半