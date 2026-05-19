ネットニュースの編集者として、この20年、日々ネットを見続けているが、いわゆる「ネトウヨ」の存在感が全盛期と比べると随分と弱くなっていると感じる。ネット上で彼らが話題になることはほとんどないし、その言葉さえもはや忘れられつつある。一体なぜ「ネトウヨ」は消えつつあるのか。それは、昨今の世界情勢と大いに関係している。ネトウヨの多くは「韓国憎し」「在日コリアン憎し」という考えが行動の原動力であり、彼ら