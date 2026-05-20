事業利益と節税効果で「一石二鳥」のお得ビジネス「最近、不動産投資家や経営者の間で、コインランドリー経営が注目を集めています」（不動産投資専門税理士の叶温氏）じつは、コインランドリーはこの10年で店舗数が4割増え、全国で2万5000店に上ると言われている。いったいなぜか。「コインランドリーを経営すると、一定の要件を満たした場合に限り『小規模宅地等の特例』の適用対象となる可能性があります。亡くなった人が事業に