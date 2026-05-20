歌手の加藤ミリヤが、3人の子供をそれぞれ異なる方法で出産したエピソードを披露。初産での壮絶な経験から病院側が取った驚きの対応を明かし、スタジオを大きな笑いに包んだ。【映像】加藤ミリヤ、3人の息子との写真『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。5月19日の放送回では、3児のママである歌手の加藤ミリヤがゲストに登場した。