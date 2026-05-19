1966年に放送が開始された日本テレビの人気番組「笑点」。放送60周年を記念し日本テレビは特別番組（31日16時30分～関東ローカルのみ）のほか、8日～19日まで東京の京王百貨店新宿店で展示会「笑点60周年特別展」が行われている。 「笑点」は「最も長く放映されているテレビのコメディー番組」としてギネスブックの記録も保持しており、今回の「60周年」は非常におめでたい出来事である。だが、その一方