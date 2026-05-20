兵庫県たつの市の住宅で、親子2人が血を流して死亡しているのが見つかった事件で、住宅の外にも血の痕が残っていたことが新たに分かった。19日午前、兵庫・たつの市の住宅で、住人の田中澄惠さん（74）と娘の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのが見つかった。捜査関係者によると、2人とも上半身に複数の刺し傷があり、母親に比較的多くの傷があったということだ。田中澄惠さんの知人：（澄惠さんとは）近況をお話したりして