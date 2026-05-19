「求められたい」という正直な気持ちと「誠実に生きる」という信念が、実はイコールだと気づいた9年半だった--。乃木坂46の3代目キャプテン・梅澤美波が、まもなく卒業を迎える。西垣匠、加藤小夏とトリプル主演を務めたドラマ『失恋カルタ』（MBS/TBSドラマイムズ）のクライマックスを前に、梅澤に「自分との向き合い方」を語ってもらった。◆本番前に気持ちを切り替える。それが自分の作法--『失恋カルタ』では、広報の仕事