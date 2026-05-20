午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源地とする地震があり、しました。これまでに入っている被害の情報です。 ▼最大震度５強を観測した与論町役場によりますと「10秒ぐらいの強い横揺れを感じた」ということです。 ▼与論町役場によりますと、「10秒ぐらいの強い横揺れを感じた」ということです。庁舎内では多くの職員たちが地震で驚きましたが、落ち着いていたということです。庁舎内で、ものが落ちたり倒れたりはしなかった