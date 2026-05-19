5月6日、新潟県の北越高校ソフトテニス部のマイクロバスが高速道路で事故を起こし、17歳の部員が死亡、20人が重軽傷を負った。運転していた若山哲夫容疑者（68）は二種免許を所持していない違法な“白バス”運転手の疑いも浮上し、過失運転致死傷の疑いで逮捕されている。【写真】ひと目でわかる交通事故件数の推移北越高校所有のマイクロバス学校側と、バス（レンタカー）手配を担った蒲原鉄道側で言い分は真っ向から食い違う