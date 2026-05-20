日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）が20日に放送され、MCの山里亮太（南海キャンディーズ）がロケ中のトラウマを明かした。【写真】「だれ？」「イケおじ！」 山里亮太、メガネなしの近影番組では冒頭、兵庫・姫路セントラルパークで今月誕生したばかりのアルパカの赤ちゃんが紹介され、武田真一アナウンサーが一般公開されていることを伝えた。ほほえましい映像が続く中、山里は「ロケ中に思いっきりツバをかけら