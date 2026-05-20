東京スカイツリーで、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー(R)とひみつの島」が、7月10日から10月31日まで開催される。両者のコラボは3年ぶり2度目。7月24日公開の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』に合わせた企画として実施される。【映画館マナーCMカット】音を出すうさぎ…びっくりするちいかわとハチワレ「ちいかわ」は、イラストレーターのナガノ氏が描く、X(旧Twitte