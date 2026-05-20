大分県別府市の運送会社から軽トラックなどを横領したとして、元従業員の男が逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、大阪市住吉区に住む無職の男（28）です。 警察によりますと、男は2024年9月、当時勤務していた別府市の運送会社が所有する軽トラック1台やETCカードなど4点（時価計約50万円相当）を持ち逃げした疑いが持たれています。 当日、会社から警察に届け出があり、捜査を進めていたところ、2025年