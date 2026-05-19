高市早苗首相高市早苗首相の陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を誹謗中傷する動画を作成したとする週刊誌報道を巡り、作成したとされる男性が「首相の事務所秘書とやりとりした」と話していることが19日分かった。首相は男性に関し、官邸で記者団に「私自身も秘書も会ったことがない」と述べた。男性は18日配信のユーチューブ番組で明らかにした。首相は動画について「私どもの事務所から発信したり、作成したりということは一