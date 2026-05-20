栃木県で起きた強盗殺人事件で、16歳の男子高校生4人と20代の夫婦が逮捕された。実行役は“使い捨て”にされ、重い刑罰が待っているとわかっていながら、なぜ若者たちは"バイト感覚"で犯罪に踏み込んでしまうのか。少年時代に強盗事件を起こし、現在も服役中の男性が、その「非常識な心理」を初めて明かした。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●「被害者の痛みが想像できない」強盗で服役する元少年「自分は、被害者の痛み