【安東＝仲川高志】韓国南東部・安東（アンドン）を訪問中の高市首相は１９日夜、李在明（イジェミョン）大統領が開いた夕食会に出席した。韓国大統領府によると、夕食会は１時間以上行われ、韓国側は安東伝統の鶏肉料理などでもてなした。首相のために全ての料理から唐辛子粉を抜いたという。名産の安東焼酎や、首相の出身地である奈良県の日本酒も出席者に振る舞われた。首相は２０日に帰国後、国会で党首討論に臨む。大統領