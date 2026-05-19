俳優・永尾柚乃（9）が、フランス・カンヌで現地時間15日に開催された、国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」で、初監督・脚本・編集・主演を務める映画『リタ』（2027年公開予定）のプレゼンテーションを行った。【動画】永尾柚乃初監督映画『リタ』カンヌで披露されたティザー映像本作は、9歳（撮影時8歳）の永尾が、自ら監督・脚本・編集・主演を担う意欲作。イベントは、俳優・プロデューサーのMEGUMIが