はじめてマイカーを買うとなると、車種、価格、デザイン、内装など、さまざまな角度からしっかり吟味したいですよね。ソニー損害保険株式会社が発表した、「はじめてのマイカー」と「子どもとのドライブ」に関する調査結果によると、実際にはじめて購入した車の第1位は「N-BOX（ホンダ）」という結果になりました。【ランキング】はじめてのマイカー、実際に購入した車は？この調査は、3年以内にはじめてマイカーを購入した全国の1