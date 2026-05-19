2011年に日本で大ヒットを記録したカルトホラー映画『ムカデ人間』が4Kリマスター化され、15年ぶりに8月21日よりシネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国でリバイバル上映されることが決定した。あわせて、ポスタービジュアルと“謎”の特報映像も解禁された。【動画】“タイトルを自粛”した謎の特報本作は、オランダの映画監督トム・シックスが手がけた『ムカデ人間』3部作の1作目。その過激な内容と強烈なビ